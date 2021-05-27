Cam parçaları ve bıçakla birbirlerini yaraladılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada karşılıklı birbirlerini yaralayan Chinaza Ezeagwula ile Ochuko Kpemueki gözaltına alındı. Chinaza Ezeagwula’nın Ochuko Kpemueki’ye bıçakla saldırarak, boynundan yaraladığı belirtildi. Ochuko Kpemueki’nin ise kırık cam şişesiyle Kpemueki’nin parmağını kestiği açıklandı. Gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 25 Mayıs 2021 tarihinde, saat 19.20 sıralarında Küçük Kaymaklı'da zanlı Chinaza Ezeagwula’ya ait evde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 28 santim uzunluğundaki bıçakla aralarında geçmişte husumet bulunan Ochuko Kpemueki'ye saldırdığını açıkladı. Polis, zanlının Kpemueki'nin boynunun sağ yan tarafına bir kez vurmak suretiyle 4 santimlik yüzeysel kesi oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Bıçak bulundu



Polis, olay mahallinde kullanılan bıçağın tespit edilerek, emare alındığını söyledi. Polis, Ochuko Kpemueki’nin, 112 Acil Servis ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu belirtti.Polis, Ochuko Kpemueki’nin de kavga sırasında cam parçası ile zanlı Chinaza Ezeagwula’yı parmağında kesi oluşmasına neden olduğunu anlattı. Polis, Ochuko Kpemueki’nin de tedavisinin ardından gözaltına alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.