Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), yolsuzlukla mücadele adı altında tüm toplumu zan altında bıraktığını söyleyerek, CTP’nin “çamur siyaseti” yaptığını, toplumun siyasete olan inancını tüketmeye çalıştığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, CTP’nin algı anketlerini mahkeme kararı gibi sunduğunu ve halkı topluca suçlu gösterdiğini ifade etti.

CTP’nin, 2018’de de yolsuzluk dosyalarının açıklanacağını, özel soruşturma memurları atanacağını, mal beyanlarının denetleneceğini ve “Nereden Buldun Yasası” çıkarılacağını söylediğini hatırlatan Üstel, “Bugün aynı vaatleri yeni ambalajlarla yeniden sunuyorlar. Önce o sözlerin hesabını versinler.” ifadelerini kullandı.

“Yol arkadaşlığı yaptığınız üst düzey bürokratlar mahkemelerin verdiği hapis kararlarıyla gündemdeyken, topluma dürüstlük dersi vermeniz gerçekten manidardır.” diyen Üstel, 2008 ve 2009 dönemlerine ilişkin dosyalar ve mahkeme kararlarının da halkın hafızasında olduğunu kaydetti.

Üstel açıklamasına şöyle devam etti:

“Yolsuzluk iddialarını haberleştiren medyaya yönelik baskı girişimlerinizi; ülkenin en büyük medya kuruluşlarından birine seçim öncesinde gönderilen ihbarnameyi ve haciz tehdidini de unutmadık. Özgür basından söz ederken basını susturmaya yönelik adımlar atmanız hafızalardadır.

Hiç kimse bu halkı enayi yerine koymasın. CTP’nin iktidar dönemlerinde yaşananlar halkımızın hafızasındadır. Yolsuzluk iddialarında son sözü anketler değil, mahkemeler söyler. Her varlıklı insanı şüpheli, bütün toplumu suçlu ilan edemezsiniz. İhbar mekanizması da dedikoduya, fişlemeye ve siyasi hesaplaşmaya dönüşmemelidir.”

CTP’nin ülkeye sunduğu siyasetin, “çamur ve boş söz siyaseti” olduğunu ifade eden Üstel, “kendi ceketlerini asacakları bir çivi bile çakmayan CTP’nin, ülkeye verecek boş laftan başka hiçbir şeyi olmadığını" söyledi.

Üstel, “Onlar konuşuyor, UBP çalışıyor. Onlar boş sözlere devam ediyor. Biz üretmeye, halkımızın hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Seçim ziyaretleri sürüyor

Bu arada Gazimağusa ilçesine bağlı çok sayıda bölgede Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla istişare toplantıları yapılıyor.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü başkanlığında; Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekillerinin katılımıyla Kurudere, Ulukışla, Pınarlı, Ergenekon, Görneç, Serdarlı, Tirmen ve Gönendere bölgelerinde istişare toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda bölge halkının ihtiyaçları değerlendirilirken, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin de dinlendiği belirtildi.

Geçitkale’de UBP heyetine ilgi

UBP Gazimağusa İlçesi’nin köy ve belde ziyaretleri kapsamında Geçitkale’de de geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bakanlar, milletvekilleri, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ile Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım katıldı. Toplantı, Geçitkale UBP Örgüt Binası önünde gerçekleştirildi.

Toplantıya Geçitkale ve çevresinden çok sayıda partilinin katıldığı belirtildi.