İşbirliği sürüyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta zaman zaman meydana gelen elektrik kesintilerinin, güneyden kaynaklanmadığı belirtildi. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki enerji alışverişinin devam ettiğini söyledi.

Akyiğit “20 Temmuz törenleri ve savaş uçaklarının Girne semalarındaki gösterileri yüzünden güneyin elektrik kesintisi yaptığı iddiaları doğru mudur?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, son 2 gün sabah saatlerinde kuzeyden güneye, akşam saatlerinde ise güneyden kuzeye elektrik verildiğini ifade etti. Akyiğit, kesintilerin akaryakıt eksikliğinden değil, arızalardan kaynaklandığını belirtti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, güneyden elektrik alımı konusunda şunları kaydetti:

“Kurulu bir sistem var. Üretim fazlalıkları günü birlik güney ile kuzey arasında paylaşılıyor. Genelde bizde sabah saatlerinde güneyde akşam saatlerinde üretim fazlalığı oluyor. Artan bu enerji kurulan sistemle paylaşılıyor.”

Akyiğit, güney ile kuzey arasındaki elektrik alışverişinde mahsuplaşma yöntemi uygulandığını ifade ederek, “Taraflar kaç kilovat enerji almışsa aynı miktarda elektrik vererek mahsuplaşıyor” şeklinde konuştu.

Yakıt krizi yaşandığı dönemde güneyden sürekli olarak alındığını ancak şu anda sorun kalmadığını ifade eden Akyiğit, şöyle devam etti:

“Yakıt krizi yaşandığı dönemde sürekli olarak elektrik aldık. Güney yönetimi ‘eğer bu durum uzun sürecekse ek santral çalıştırma zorundayız. O zaman ücret talep edeceğiz’ dedi. Ancak biz yakıt tedarik edince buna gerek kalmadı. Şimdi rutin alışveriş sürüyor. Biz onlara onlar da bize günlük belirli kilovatlarda elektrik aktarıyor. Yıllardır bu düzen böyle işliyor.”

Üretim yeterli

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, son birkaç gündür yaşanan elektrik kesintilerinin üretim yetersizliğinden kaynaklanmadığını söyledi. Akyiğit, “Yakıtımız var, santrallerimiz çalışıyor ancak ülke genelinde trafolarda arızalar oluyor. Bu nedenle kesintiler yaşanıyor. Bunlar olağan durumlardır” dedi.

Arıza giderildi

Teknecik Santrali’nin bacasından çıkan kara dumanının cihaz arızasından kaynakladığını ancak sorunun çözüldüğünü belirten Akyiğit, “Yakıtın kalitesiyle ilgili bir durum yoktur. Biz her zaman kullanılan yüzde bir kükürt oranlı yakıtla üretim yapıyoruz. Ancak üretim yaparken oksijen sağlayan makine arızalanınca yakıt tamamen yanmıyordu ve ortaya kara dumanlar çıkıyordu. Ancak o sorun iki gün önce halloldu. Şu anda bacadan kara dumanlar çıkmıyor” şeklinde konuştu.