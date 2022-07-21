20 Temmuz protestosu

Güney Kıbrıs’taki faşist ELAM dün akşam Ledra Palace sınır kapısında Türkiye’nin 20 Temmuz harekatını kınayan bir eylem yaptı.

Yunan bayraklarıyla toplanan ELAM üyeleri Türkiye aleyhinde slogan atarak, mücadele mesajı verdi.

Bu arada Rum siyasi partileri, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı kınayan açıklamalar yaptı.

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, yaptıkları açıklamalarla “istila” diye nitelendirdikleri Barış Harekatı’nı ve Güney Kıbrıs aleyhine olan “Türk saldırganlığını” kınadığını yazdı.

Habere göre AKEL açıklamasında birlik mesajının yanı sıra tüm Kıbrıs halkı, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler için barış ve güvenliğin geleceğine giden tek yol olan ülkenin yeniden birleşmesi ve kurtuluşu için mücadele mesajı verdi.

AKEL, 1974’te mücadele edenlere ve hayatını kaybedenlere yönelik minnettarlık duygularını da ifade ederken Cunta’ya karşı mücadele vererek Kıbrıs’ın savunulmasında savaşan Yunan askerlerini de andı.

AKEL, 20 Temmuz 1974’teki “Türk işgalinin”, 15 Temmuz faşist darbenin önceden kararlaştırılmış devamı olduğunu da savundu.

DİKO yaptığı açıklamada, hain darbenin önünü açtığı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı kınarken hayatını kaybedenleri de andı.

Maraş uyarısı

Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesinde girişimde bulunduğu yeni oldu bittilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin egemenlik haklarına itiraz eden “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki provokatif eylemlerinin ve de iki devlete dayalı çözümün ileriye götürülmesi çabalarının kınanması gerektiğini savunan DİKO, bunların aynı zamanda BM kararlarına, AB ilke ve değerlerine, uluslararası hukuka hakaret edici nitelikte olduğunu iddia etti.

DİKO, BM’nin eşit mesafe siyaset yürütmesinin de mantıklı olmadığını savundu.

EDEK yaptığı açıklamada kurtuluş mücadelesinin devam ettiğini belirtirken Türk planlamalarının esas hedefinin “Kıbrıs’ın Türk hükümranlığına entegre edilmesi, ya da bunun başarılmaması durumunda Kuzey’deki Türk devletinin tanınması ve işlevselliğinin garanti altına alınması” olduğunu savundu.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, mücadelenin devam ettiğini belirtti ve “işgalin” sonlandırılmasının ve ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının müzakere edilemez hedefler olduğunu belirtti.

Rum Ekologlar, bunun; demokrasi ve bağımsızlık için mücadele edenlere yönelik bir borçları olduğunu da ifade etti ve adil, yaşayabilir bir çözümü hedeflemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Haravgi gazetesine göre DİPA ise açıklamasında, uluslararası bir suça gözlerini kapamaması ve Türk “yasa dışılığı” sonlandırması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.