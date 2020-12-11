Çanak, çömlek, testi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, eski eser niteliğinde 38 adet çanak, çömlek ve testi ele geçirdi, ev sahibi Zeynel Doğan gözaltına alınarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özduman, 9 Aralık 2020 tarihinde, zanlının, İskele’de bulunan evinde bir polis ekibince yapılan arama sonucunda, eski eser niteliğinde 38 adet çanak, çömlek ve testi bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Özduman, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlının bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.