Sınır dışı edilebilir

Suna ERDEN

Gürcistan’da taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen bebeği KKTC’de sahte belgelerle kaydedip, kimlik almaya çalışan Jiaxi Fan’ın tutukluluk süresi dün 4 gün daha uzatıldı. AIDS hastası olduğu tespit edilen ve 17 gündür polis hücresinde tutuklu bulunan zanlının yurt dışına ihracı gündemde.

Soruşturma amaçlı polis hücresinde tutulan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 10 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'da Mithat Küçükakçalı ve Jiaxi Fan yurt dışından gelen ve

6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeğin evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus Kayıt Belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi.

İlk testi pozitif çıktı

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın AIDS hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını, ilk testin pozitif çıktığını, ikinci testin sonucunun beklendiğini belirtti.

Sınır dışı edilmesi görüşülecek

Polis zanlı Jiaxi Fan’ın 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Savcı İbrahim Ruso ve avukatı Doğa Zeki, zanlının sınır dışı edilmesi için görüşeceklerini belirtti. Avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Jiaxi Fan’ın deport edilmesiyle ilgili tarafların görüşmesi ve tahlil sonucunun çıkması maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.