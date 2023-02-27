Canavar yollarda

Ömer KADİROĞLU

Pınarbaşı-Boğaz anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen kazada, alkollü vaziyette yola çıkan yabancı uyruklu sürücü, elektrik direği ve trafoyu devirdikten sonra dereye uçtu.

Kaza saat 22.40 sıralarında gerçekleşti. Pınarbaşı - Boğaz Anayolu üzerinde, 193 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Leilani Ruth Notman yönetimindeki LF 313 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak üzerinde elektrik trafosu bulunan direğe çarptı. Kaza sonucu kopan direk yol içerisine devrilirken, Notman yönetimindeki araçla dere içerisine düşüp durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

27 yaşındaki yaya yaralandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da da trafik kazaları meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Can Ataş (E-23) 60 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 310 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan RS 081 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Gazimağusa-Karpaz anayolunda ise Emel Akçam (K-24), yönetimindeki RJ 622 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Seyfi Yıldız(E-27)’a çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan Seyfi Yıldız'ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 10:38