Sınırı ihlal etti

Uzun yıllar Güney Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nepal uyruklu A.D. (K-27), 7 gün önce yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçti. Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye gelen zanlı 21 Ağustos tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken fark edildi. Muhaceret görevlileri, zanlının kuzeye geçiş yaptığına dair resmi bir kayıt göremeyince durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde bir hafta önce ülkeye geldiğini itiraf etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının 21 Ağustos tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını belirtti. Zanlının nereden ülkeye giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süreyle tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.