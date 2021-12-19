Çakıcı: Kur sabitlenmeli

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, zamlar ve döviz kurlarındaki artışın “vatandaşın belini büktüğünü” belirterek, Sterlin kurunun devlet tarafından 12'ye sabitlenmesi gerektiğini kaydetti.



Çakıcı yazılı açıklamasında, aradaki farkın kapatılması için de “Vergi Reformu ve Sanal betlerden elde edilen gelirin” kullanılabileceğini ifade etti.Ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, yükselen döviz kurları ve zamlar sonrasında vatandaşın çok zor günler geçirdiğini belirtti. Çakıcı, hükümet tarafından alınan önemlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, Sterlin kurunun devlet tarafından 12'ye sabitlenmesi gerektiğini kaydetti.