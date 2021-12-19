Depolar doluyor

Hüseyin ÇİÇEK



Ülke genelinde uzun süredir yaşanan benzin sıkıntısı şimdilik sona ermiş gibi görünüyor. İstasyonlara akaryakıtın geldiği haberini alan birçok vatandaş aynı sıkıntıyı tekrar yaşamamak için depolarını dolduruyor. Gazimağusa’da dün çok sayıda vatandaş araçları ile istasyonlara giderek maddi güçlerine göre akaryakıt aldı. İstasyon sahipleri akaryakıt sıkıntısının aşıldığını, istedikleri miktarda alım yapabildiklerini söyledi.Şu an için bir sıkıntı olmadığını belirten benzinciler, dövizdeki yükselişin devam etmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde aynı sıkıntıların yaşanacağı hususunda büyük endişe taşıdıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise benzer sıkıntıların yaşanmaması için önlemlerin ivedilikle alınmasını istedi.