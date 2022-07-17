Çarşı şenlendi

Lefkoşa’nın tarihi ve turistlik bölgesi olan Arasta’da dün yine hafta sonu yoğunluğu vardı. Güney Kıbrıs’tan gelen turistler ve yerli halkın akın ettiği çarşıda kimisi alışveriş yaptı kimisi de bölgedeki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Çarşı esnafı yaşanan yoğunluktan memnun kalırken, özellikle hafta sonları Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yoğun giriş-çıkışlar olduğu belirtildi. Çarşı esnası, kapıdaki yoğunluğun önlenmesi için çalışma yapılmasını beklediklerini ifade ederken, Lefkoşa’da üçüncü bir sınır kapısının şart olduğunu dile getirdi.

Kara sınır kapılarının ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyleyen Arasta esnafı, “Lefkoşa’da daha fazla yaya ve araçlı geçiş kapıları açılmalı. Hem esnaf hem de ülke ekonomisi kazanır” dedi.