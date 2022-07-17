Tedavi görüyordu

Lefkoşa’da yaşayan ve bir süredir hasta olduğu öğrenilen Sıla Karaca hayatını kaybetti. Henüz 17 yaşında olan Karaca’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Sıla Karaca'nın önceki gün evinde olduğu bir esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Yapılan otopsi sonucu Sıla Karaca'nın ölüm sebebinin “beyin felci ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

29 yaşında ani ölüm

Öte yandan üniversite öğrencisi 29 yaşındaki Lisa Nyasha Tawonezvi de hayata veda etti. Girne’deki evinde rahatsızlanan ve arkadaşları tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Lisa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Lisa Nyasha Tawonezvı’nın yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.



Aniden rahatsızlanarak 53 yaşındaki hayatını kaybeden Coşkun Demircan’ın ölüm nedeni belli oldu

Kalp krizi geçirdi

Gazimağusa’da evinde olduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak 53 yaşında hayatını kaybeden Coşkun Demircan’ın ölüm nedeni belli oldu. Demircan’ın kalp krizi ve kap yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da 14 Temmuz 2022 tarihinde ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Coşkun Demircan’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucunda olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Tanınmış akademisyenlerden Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli hayata veda etti

Önemli bir değerdi

Ülkenin tanınmış akademisyenlerinden Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli 63 yaşında hayatını kaybetti.

Zeki hocanın vefatı ailesini, dostlarını ve meslektaşlarını üzdü. İyi kalpliliği, yardımseverliği, ülkeye olan aşkı ile tanınan Beşiktepeli, 1960 yılında Baf'ın Melandra köyünde doğmuştu. Beşiktepeli, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İktisat ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersi veriyordu. Aynı zamanda Yardımcı Doçent olarak İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütüyordu.