Caydırıcı önlemler alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın her iki kesiminde uyuşturucu suçlarının artması vatandaşları tedirgin ediyor. Yurt dışından olduğu gibi, Güney Kıbrıs’tan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edilerek, gençlerin zehirlendiği, çok sayıda insanın geleceğinin karardığı ve bu yüzden adli suçlarda patlama yaşandığı görülüyor.

Gelecek açısından büyük bir endişe duyan vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesini istiyor. Polis denetimlerinde alkol testi gibi uyuşturucu testi yapılmasının şart olduğunu belirten vatandaşlar, devletin bu konuda adım atmamasını eleştiriyor.

Ne dediler?..

Havva Hamisoğlu

“Kıbrıs’ın her iki kesiminde de maalesef ki uyuşturucu vakaları artıyor. Anne ve babalar olarak çok endişeliyiz. Sadece polisin değil ailelerin de çok dikkatli olması ve önlem alması gerekiyor çünkü oldukça kaygı verici bir durumdur. Bu işin doktorları ve uzmanlarının ortak bir çalışma yapması gerekiyor. Gazete alıyoruz ve her gün uyuşturucu haberleri ile karşılaşıyoruz. Biz Kıbrıs halkı bunlara alışık değiliz. Çevremdeki insanlar da çocukları için endişe duyuyor. Uyuşturucu, cinayet ve ölümlü kazalarla ilgili cezalar daha caydırıcı bir hale getirilmelidir. Trafikte polis alkol testi yapıyor ancak uyuşturucu testi yapamıyor. Polisin kullanabileceği narko-test cihazı alınmalı ve polisin trafikte alkolün yanı sıra uyuşturucu testi de yapabilmesi için imkan sağlanmalıdır. Yöneticiler gerekirse başka harcamalardan kısarak polisin bu eksikliğini gidermelidir.”

Fedai Yıldırım

“Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımı her geçen gün artıyor ve artık küçük yaşlara kadar düştü. Bu durum biz aileleri endişelendiriyor. Uyuşturucu, cinayet ve ölümlü trafik kazalarla ilgili caydırıcı önlemler alınması gerekiyor. Bu tür suçlar için daha ağır cezalar uygulanmalıdır. Polisin trafikte uyuşturucu testi yapabileceği teknoloji var ancak KKTC’de kullanılmıyor. Acilen bu test cihazlarından alınmalı ve polisimiz uyuşturucu testlerini de yapmaya başlamalıdır.”

Abdurahman Güneş

“Uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara kadar düştü ve çok yaygınlaştı. İki tane çocuğum var ve endişe yaşıyorum. Ben uzun süre Kanada’da ve Amerika’da yaşadım ve oradaki cezalar gibi caydırıcı cezaların KKTC’de de uygulanmasını istiyorum. Polis trafikte alkol gibi uyuşturucu testi de yapmalıdır. Test cihazlarıyla kişilerin tespit edilmesi ve yasal gerekliğinin yapılması şarttır.”

Cem Demirel

“Kıbrıs’ın her iki kesiminde de uyuşturucu kullanımı çok fazla arttı. Adaya girişlerde uygulanan kontrollerin yeterli olmaması nedeniyle bu gibi olayların önüne geçilemiyor. Ülkeye giriş noktalarında ciddi denetimler yapılması gerekiyor. Benim de iki çocuğum var buna bağlı olarak da ciddi endişelerim vardır. Polis trafikte alkol testi yapabiliyor ancak uyuşturucu testi yapamıyor. Polisin bu eksikliği giderilerek bu yönde denetimler yapması ve sadece alkollü değil uyuşturucu kullanarak daraç kullananları tespit ederek cezalandırılması gerekiyor.”

Osman Coşkun

“Kıbrıs’ın her iki kesiminde de uyuşturucu kullanımında ve suçlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bugün ortaokul seviyesine kadar düşen uyuşturucu kullanımı bizleri endişelendiriyor. Bu olaylardaki artış nedeniyle rahat uyuyamıyoruz. Uyuşturucu, cinayet ve ölümlü kazalara verilen cezalar caydırıcı bir hale getirilmelidir. Daha ağır cezalar uygulanırsa caydırıcı olabilir. Polis alkol testi yapabiliyor ancak uyuşturucu testi yapamıyor. Bu nedenle eksikliklerin giderilerek polisin uyuşturucu testlerine de başlaması sağlanmalıdır. Trafikte uyuşturucu kullanan kişilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim.”

Osmane Celal

“Kıbrıs’ın her iki kesiminde de uyuşturucu vakaları ciddi bir şekilde arttı. Bu durum kontrolsüz bir şekilde ülkeye girişler ve ailelerin çocuklarına rahat bir yaşam özendirmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu olaylarındaki artış bizleri endişelendiriyor. Uyuşturucu, cinayet ve ölümlü kazalarda sanıklara daha ağır cezalar verilmelidir. Siz bir insanın ölümüne sebep olup 2-3 yılda cezaevinden çıkmamalısınız. Polis trafikte alkol testi yapıyor ancak uyuşturucu testi yapabileceği cihazlar olmasına rağmen alınıp kullanılmıyor. Ülkeyi yönetenler polisin bu eksikliğini gidermesi ve uyuşturucu etkisi altında trafikte olanların da tespit edilmesini sağlamalıdır.”

Doğa Evliya

“Uyuşturucu kullanımı son zamanlarda çok fazla arttı ve endişe vericidir. Çevremdeki insanlar bir gün uyuşturucuya bulaşır mı diye düşünüp, endişe yaşıyorum. Uyuşturucu, cinayet ve ölümlü kazalara verilecek cezaların daha ağır ve daha caydırıcı olması gerekiyor. Ülkenin çok eksiklikleri var. Bir sürü şeye para ayıranlar polisin trafikte uyuşturucu testi yapması için cihaz almıyor. Polisin bu eksikliği giderilerek trafik daha güvenli bir hale getirilebilir.”

Tülin Hamidi

“Uyuşturucu kullanımı son zamanlarda ortaokul değil sanırım ilkokul sıralarına kadar gelmiştir. Bu konuda insanlara daha fazla bilinçlendirme yapılmalıdır. Uyuşturucu cinayet ve ölümlü trafik kazalarına verilen cezalar çok daha fazla ağırlaştırılmalıdır. Polis trafikte alkol testi yapıyor ancak narko-test cihazı alınmadığı için uyuşturucu etkisi altında araç kullananları tespit edemiyor. Ülkeyi yönetenlerin polisin bu konudaki eksikliğini gidermesi gerektiği inancındayım.”