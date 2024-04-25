Derin araştırma

Girne’de alkollü bir şekilde araç kullanarak trafik kazası yapan, ardından hem evinde hem de arabasında uyuşturucu bulunan Deniz Kaan Tongarlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.

Olguları aktaran polis, Deniz Kaan Tongarlı’nın 21 Nisan 2024 tarihinde saat 02.45 sıralarında Girne’de Manolya Sokak üzerinde, 280 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu halde araç kullanarak trafik kazası yaptığını söyledi. Polis, zanlının aracının Girne Polis Müdürlüğü otoparkı içerisine çekildiğini ve arama gerçekleştirildiğini açıkladı. Polis, araca ait evraklar alınacağı esnada, gözlük kılıfı içerisindeki sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı şekilde, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini aktardı.

Polis, akabinde zanlının Ozanköy'deki ikametgahı içerisinde yapılan arama neticesinde, yatak odası içerisindeki sehpa üzerinde yaklaşık bir gram hintkeneviri bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıya ati cep telefonunun emare alındığını, suçla bağlantılı herhangi bir şahsın olup olmadığının araştırılması gerektiğini, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilerek analizinin yapılacağını aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.