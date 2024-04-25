Zararı büyük

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen ‘mali ve akademik’ soruşturma kapsamında tutuklanan Türk Hava Yolları eski çalışanı Bengü Gazitepe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sahte diplomayı iş yerine sunduğu ve barem artışı alarak, 6 ayda 15 bin TL ek gelir elde ettiğini açıkladı.

Mali Şubede görevli polis, zanlının 30 Eylül 2029 tarihinde okula kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini ancak sistemden yapılan araştırmada 5 Haziran 2023’te girişinin yapıldığını, 19 Haziran 2023 tarihinde 4 yıllık psikoloji fakültesinden mezun edilerek, diploma verildiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2023 tarihinde aldığı diplomayı T.C. Elçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına vererek, onay aldığını belirtti.

Zanlının söz konusu tarihte aktif çalışan olduğunu kaydeden polis, aldığı diplomayı işyerine sunduğunu, 6 Eylül 2023 tarihinden emekliye çıktığı 20 Şubat 2024 tarihine kadar 15 bin TL barem artışı aldığını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde öğretmenlerle konuştuklarını, zanlıyı tanımadıklarını ve derslerde görmediklerini ve ders girişi yapmadıklarını söylediklerini ifade etti.

Polis, zanlının T.C. Elçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına sunduğu diploma fotokopisinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.