Tümü deport edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan 2’si Pakistan, 7’si Nijerya uyruklu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların tümü tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan, Michael Ayk Eghe, Destiny Olisedumme We, Emmanuel Chollom, Irshad Irshad, Haris Haris ve Abdulkadir Baldo ile ilgili olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 20 Nisan 2024 tarihinde Lefkoşa'da. Sht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde yapılan denetim sırasında Michael Ayk Eghe ile Destiny Olisedumme We’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, We’nin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 505 gün, Eghe’nin ise 28 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 448 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Irshad Irshad ve Haris Hais’in de Surlariçi’nde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Irshad’ın 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 322 gün, Haris’in ise 4 Mart 2022 tarihinden itibaren toplam 778 gün, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Abdulkadir Baldo’nun ise 23 Nisan’da Lefkoşa’da tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 30 Mart 2021 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal statülerinin olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, Michael Ayk Eghe, Destiny Olisedumme We, Emmanuel Chollom, Abdulkadir Baldo’nun 15, Irshad Irshad, Haris Haris’in ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Öte yandan Emmanuel Chollom, Felicia Chimoli Shiboko, Kameleldin Amed ise Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.