Beğeni topladı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Parkta Güzel Bir Gün” Büyük Han’da sahnelendi.

Yönetmenliğini Kıymet Karabiber, yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy’un üstlendiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani ve Melihat Beşe Günalp sahne aldı.

Oyunu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis de izledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, Mustafa Akıncı’nın LTB Başkanlığı döneminde, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Lellos Demetriades ile başlattığı ortak projelerin barış adına çok önemli adımlar olduğunu, bu projelerden birinin de ödülü Lefkoşa İmar Planı olduğunu kaydetti. Harmancı sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ülkenin insanları, bu ülkeye emek verenler, irademize hep beraber sahip çıkarsak, samimiyetle, diyalog içerisinde, birbirimizi anlayarak sorularımızı elbette çözebiliriz. Bu akşamki fotoğraf inancımızı arttırmak adına önemliydi. Barış ve huzur içerisinde, daha aydınlık yarınlar hepimizin olsun” dedi. Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ise pek çok insanın tel örgüsüz, geçiş noktasız bir ülke istediğini bildiğini ve buna inandığını ifade etti.

Yorgacis, “Hepimiz daha iyi koşulların olması için çaba sarf etmeliyiz ki bir çözüm anı geldiğinde çok daha iyi bir ortamdan yola çıkalım” dedi. “Yapabileceğimiz en iyi şey yurttaşlar arasında güven duygusunu kuvvetlendirmektir” diyen Yorgacis, Haspolat Arıtma Tesisi konusunda mevkidaşı Harmancı ile çok yakın çalıştıklarını belirterek, Lefkoşa’da yaya ve araçların geçişini sağlayacak yeni bir kapı için ortak mücadelelerini de sürdüreceklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023, 09:51