‘Olaylar endişe verici’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, güneydeki ırkçı saldırıların ‘endişe verici’ boyutlara ulaştığını açıkladı.

Özersay sosyal medya paylaşımında şunlara dikkat çekti:

“Güney Kıbrıs’ta şiddete varan yabancı düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar son günlerde arka arkaya masum insanlara, mallarına ve yaşadıkları yerlere dönük olarak yapılan cüretkar saldırılarla endişe verici bir noktaya vardı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bu türden ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını oya dönüştürmek için ortaya çıkan ve güçlenen siyasi hareketler var, güneyde de bu türden öfke ve nefreti siyaseten istismar edip körükleyen hareketler güç kazanıyor.

Erken zamanda tedbir almazlarsa daha çok masum insanın canı yanacak. Bu türden çağ dışı bir zihniyetle mücadele bir yana insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle Kıbrıs gibi bir yerde ancak ortak bir mücadele ve iki tarafın işbirliği anlamlı sonuç alınabilmesini sağlayabilir.”

