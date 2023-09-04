Büyük emeklerle ortaya çıktı

Günkut Ajans tarafından düzenlenen Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasının adayları “ANKA” koleksiyonu ile podyuma çıktı. Kıyafetleri hazırlamak için Akademi Sanat Derneği Sanat Yönetmeni Adem Öksüzoğlu, köy köy gezdi. Kıyafetler sandıklardan çıkan, ipek böceği kozalarından dokunmuş en az 120 yıllık çarşaflar, yemeniler ve pullarla hazırlandı.

Kıyafetleri Emine Sadrazam dikerken, Sevtap Altıparmak yemeni oya ve pul işlemesini yaptı. Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs adaylarının giydiği Kıbrıs kültürüne ait sim işleme yelekler ve yine en az 120 yıllık dokuma çarşaflardan yapılan pantolonlar büyük beğeni topladı.



