Çete üyeleri yakalandı

Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan kişileri Avrupa vaadiyle kandırıp KKTC’ye getiren ve burada çeşitli üniversitelere kayıtlarını yaptıran ‘insan kaçakçılığı’ çetesinin 2 üyesi yakalandı.

Gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan Bangladeş uyruklu Abdul Muhit ile Abdus Suban’ın ifadesi üzerine yakalanan insan kaçakçıları Saidul İslam ve Johrul İslam dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların kişi başı 6 bin Euro karşılığında Bangladeş’ten getirdikleri şahısları burada okullara kaydettikleri daha sonra yasa dışı yollardan güneye geçirdikleri belirtildi.

Polisin suçla bağlantılı 4 kişiyi daha aradığı açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların, 2022 yılı Ocak ayında Bangladeş uyruklu Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı Avrupa’ya götürecekleri vaadiyle toplam 12 bin Euro karşılığında KKTC'ye getirdiklerini söyledi. Polis, zanlının Bangladeş’ten getirdikleri Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı çeşitli eğitim kurumlarına kaydettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde Muhit ile Suban’ı güneye geçmeleri için Yiğitler Burcu bölgesine götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlıların bu işin için ise toplam 300 euro para aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Zanlıların cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimlerinin ve yazışmaların tespit edildiğini kaydeden polis, mesele ile bağlantısı olan 4 şahsın ismine ulaşıldığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.