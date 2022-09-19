Anayasa mahkemesinden dönen ve meclisin aldığı kararlar. Belediyeler özel yasası ve Yerel seçimler ile ilgili yasaların üzerinde üretilmeye çalışılan sonuçlar. Hepimizin ortak kanısı Belediyelerin azaltılması ve reform ancak halka rağmen değil. Tüm yerel yönetimler ile ilgili kanunlarda " Bölge Halkının görüşü " diye bir madde vardır. Bu çok ama çok önemlidir. Halka rağmen karar üretmek demokrasi kültüründe olmaz, olamaz.



Hiç bu derece kaos ortamı olmamıştı.

Belirsizlik ve çıkmazın içerisinde olan bir Kıbrıs Türk Halkı.

Bu realiteler ışığında Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefiğin açıklamaları ve koyduğum bu başlık. Halktan uzak siyaset, turizmciden ayrı turizm.

Turizm sektörüne adanmış bir hayat bu. Dört günlük bir İsrail seyahatimde Kudüs Mescid-i Aksa ziyaretim, inanç turizmi kapsamında gözlemlediğim Hristiyanlık aleminin en kutsal yeri olan Meryem Ana Kilisesi; İsa'nın çarmıha gerildikten sonra konulduğu yer ve kaybolduğu Mağara'nın olduğu inanılmaz yer. Hemen bitişiğinde, "Ağlama duvarında" Hz Süleyman Tapınağının üzerine inşa edildiği inancı ile Yahudilerin kutsal saydığı ve ibadet ettiği " Kutsal topraklar."

Yanlış yapmamak adına bir alıntı ile bu olayı anlatalım "Kainatın efendisi, Allah’ın sevgilisi, son peygamber Hz. Muhammed s.a.v yaşadığı süre boyunca birçok mucize gerçekleşti. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz ki Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i ona indirmesi ve onun da bize öğretmesidir. Kur’an’dan sonra ise peygamberimizin en büyük mucizelerinden ikisi İsra ve Miraç hadiseleridir.İsra, efendimizin Mekke'den Kudüs'e Burak isimli bir bineğin sırtında gitmesine denir. Miraç ise, efendimizin Cebrail ile birlikte göğe yükselmesidir.

Peygamberimiz, bir gece Mekke’deki Mescid-i Haram’dayken Burak isimli bir bineğe bindi. Burak, gözün aldığı mesafeden daha uzağa adım atacak kadar hızlı gidiyordu. Bu vesileyle Hz. Muhammed, normal bir insanın ulaşamayacağı kadar kısa sürede Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ulaştı.

Mescid-i Aksa’da Cebrail (a.s.) ile birlikte göğe yükseldi. Miraç hadisesi peygamberimizin hadislerinde şöyle anlatılır:

Ben Kâbe’nin Hatîm kısmında uyku ile uyanıklık arasında idim… Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak’tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibrîl -aleyhisselâm- beni götürdü. Dünyâ semâsına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi." Yeni Akit.com. tr.

İsrailli askerlerin koruduğu, güvenliğini sağladığı, içeriye girişte Müslüman iseniz Kelime-i Şehadet getirmenizin istendiği yer.

İsrail hemen Mescidi Aksa yanında Dünyanın dört bir yanından toplanmış, kaçırılmış vs. kültürel mirasın ve varlıkların olduğu "Rockefeller Müzesi. Dünyanın en zenginlerinden birisi iseniz müzeniz de o derece zengin ve ihtişamlı oluyor açıkçası. Uzun lafın kısası" İnanç Turizmi " ve kültürel miras, İsrail'in göbeğine yerleşmiş.

Daha sonraları Food Market ,Street Food ve ayrıca eğitim turizmi önemli turizm başlıkları.

Dünyanın dört bir yanına "Ben Gruion" havalimanından uçuş sağlanıyor. Güneyden varış 40 dakika. Ben Gruiondan yüzlerce insan Antalya, Larnaka ,İstanbul'a , Trabzon'a uçuyor. Bu ekranları gören şahsım da bir tuhaf oluyor açıkçası. Aklıma Ercan geliyor. Bunları başka bir yazımda ele alırız.

Dünya'da ne oluyor

TV kanallarında Turizm sektörünü ilgilendiren bir haber olduğu zaman dikkat kesilirim…

" Galataport yılın en iyi limanı seçildi. " Televizyonda başlık bu idi. Müthiş ultra modern bir Cruise limanı yapan Türkiye 2022 yılında bu kategorideki gerçekleşen en güzel ve en başarılı liman seçildi. Kim tarafından? Ziyaret eden yolcular ve otoriteler tarafından.

Dünya'nın en büyüklerinden olan MSC uzun bir aradan sonra tekrardan İstanbul Galataport Cruise limanını rotasına koydu ve bir yılda 88 Cruise gemisinin Galataport'u ziyaret edeceğini bildirdi. MSC CEO'su yaptığı açıklamada " Yolcu boşaltma,passport işlemleri vs gibi deniz seviyesinin altına yapılan terminal binaları ile dünyada ilk olan Galataport övgüyü hak ediyor " dedi. Yıllık sadece bu gemilerden ( sadece MSC olanlardan 50 milyon Dolar gelir elde edilecek) diye de ekliyor. Bu gemilerin kapasitesi üç bin sekiz yüz yolcu ve bin beşyüz mürettebat sayısı ile toplamda beş bin üç yüz. Yani yüzen ultra modern beş yıldızlı oteller.

Toplam 5 bin 300 yolcu ve mürettebat taşıma kapasitesi ile yaklaşık 30 adet Boeing 737-800 yolcu kapasitesine sahip. Bir defada...Korkunç bir rakam.

Türkiye muhalefeti de dahil, turizm siyasetini oluştururken Birlik ve beraberlik içerisinde çünkü bu bir devlet politikası. Halk atılan adımlara inandırılmış , ve böylesi Galataport gibi inanılmaz limanların inşası ve idamesi ile Turizm dünyasında " takip eden değil ,takip edilen " bir destinasyon olmuş..

Turizm gelirlerinde bu yıl 37 milyar dolar ve 45 milyon turist hedefine doğru hızlı adımlarla ilerliyor.

Turizm çalıştayının sonuçları nelerdir?



KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Halkbank hafta içerisinde bir çalıştay düzenledi." Turizm Lokomotif Sektör , Turizm bacasız sanayii , Turizm sektöründen hak ettiğimiz gelirlere ulaşacağız ,doğru yoldayız " gibi gibi bildik kelimeler ..

İnanın kendi içinizde bile (bakanlar arasında) gittikçe hükümetin aldığı kararlara güvenen bakan sayısı azalmaya ve erozyona uğramaya başladı.

Orada değildim ama konuşulanları anlamak bir kaç telefon ile yetti. Bu çalıştayın ortaya çıkarması gereken sonuçlar

1- Turizm 2023 yılı hedefleri nelerdir? Turist sayısı, doluluk oranı, turizm geliri anlamında

2- Hangi pazarlama unsurları ön plana çıkarılarak hangi potansiyel destinasyonlar için çalışmalar yapılacak?

3- Limanların (Girne Turizm Limanı, Antik Liman ve Ercan Havalimanı-yeni) atılacak olan adımlar ve hedefler nelerdir?

4- Turizm ürününün zenginleştirilmesi için neler yapılacaktır?

5- Bölgesel turizm geliştirme ve fiziki planlama ( taşıma kapasitesi, çevre koruma vs.) adımlar neler olacaktır?

Çok fazla ağır gelmesin diye sadece beş tanecik yazıyorum. Yoksa rahatlıkla on beş, yirmi hedef belirleyebilirdim. Ama hani siz (turizmi yönetenler ve çalıştayı organize edenler) beni halktan birisi görün ve vatandaşın yukarıdaki sorularını cevaplayın ve hedef koyun. Bunları da açıklayın.

Yapmazsınız hatta yapamazsınız. Nedenleri, sebep sonuç ilişkileri çok. Bu kadarcık da kolay sordum bir hoca olarak. Cevaplayın yüz alın.

Unutulmasın, halktan uzak siyaset, turizmciden ayrı turizm dünyanın hiçbir yerinde başarıya ulaşamaz. Bu da böyle biline.

Turizm Hayattır.