Güneyde feribot seferleri tamamlandı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki feribot seferlerinin bu yıl için tamamlandığı haber verildi.

21 yılın ardından, bu yıl 19 Haziran’da başlayan ve dün tamamlanan son seferle birlikte Limasol limanı ile Pire limanı arasında toplam 22 sefer yapıldığını yazan Politis gazetesi, bu seferlerle 9 bin 500 yolcu yanı sıra 2 bin 400 araç taşındığını ekledi.