Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin, 1987 yılından bu yana Güney Kıbrıs’a uygulanan silah satışı ambargosunun tamamen kaldırılmasına ilişkin tarihi bir karar aldığı haber verildi. Anastasiadis’in iki ülkenin stratejik işbirliğinin sürekli derinleştiğini gösteren bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Alphanews.new” haber sitesinde yer alan haberde, Rum hükümetinin, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah satışı ambargosunun tamamen kaldırılması kararını selamladığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de konu hakkında açıklamalar yaptıkları belirtildi.

Habere göre, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırması kararından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, açıklamasında ayrıca, bunun, güvenlik alanı da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki gelişen stratejik ilişkiyi yansıtan bir “dönüm noktası kararı olduğundan” söz etti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı da Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin, Güney Kıbrıs aleyhindeki silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararını selamlarken, bölgedeki istikrarın korunmasının ayrılmaz parçasını teşkil eden güvenlik ve savunma konularında, iki ülkenin stratejik işbirliğinin sürekli derinleştiğini gösteren bir dönüm noktası kararından söz etti.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis de konuyla ilgili Twitter’da yer alan açıklamasında, bu gelişmeyi oldukça önemli olarak nitelendirerek, bunun Güney Kıbrıs’ın, Rum kesimi ile ABD’nin savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi için, son dönemde yoğun bir şekilde çalıştığı bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

Kararın içeriği

ABD Dışişleri Bakanlığının, 2023 mali yılıyla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’la savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklamasına özetle şu şekilde yer verildi;

“ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılı için, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne savunma malzemeleri ihracatı, yeniden ihracatı ve nakledilmesinin onaylanmasına izin vermek için, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğine karar verdi ve bunu ABD Kongresine tasdik etti. Şartlara uygunluk yıllık olarak değerlendirilmektedir. Bu karar ve onay sonucunda, ABD Dışişleri Bakanı, 2023 mali yılı için, Kıbrıs Cumhuriyetine yönelik savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırıyor. Uluslararası Silah Ticareti (ITAR) yönetmelikleri, 1 Ekim 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirilecektir.”