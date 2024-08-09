Ceza yağdı

Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelindeki denetimlerde 461 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 51 araç da trafikten men edildi. Süratli, alkollü, emniyet kemersiz araç kullanmak yine ilk sıradaki trafik suçlarından oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, denetlenen 2 bin 287 araç sürücüsünden 461'i rapor edildi.

Rapor edilen 461 sürücüden 180’inin süratli, 17’sinin alkollü, 2’sinin sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 18’inin emniyet kemersiz, 39’unun seyrüsefer ruhsatsız, 4’ünün sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 36’sının sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilirken, 6 sürücü de koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 157’sinin diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta geçti

Lefkoşa’da dün alkolü sürücünün kırmızı ışıkta durmaması kazaya yol açtı.

Salih Balıkoğlu (E-23), 147 promilalkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki FP 706 plakalı araçla Alirıza Efendi Caddesi üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarında kırmızı ışığa rağmen yoluna devam edip, karşı istikametten gelen Vasıleıos Zaferıatos yönetimindeki KHR 893 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FP 706 plakalı araç yolun solunda bulunan bir işletmeye ait beton set duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle beton set duvardan savrulan beton parçaları bölgede park halinde bulunan PU 371 plakalı ve VM 598 plakalı araçlara çarparak hasar görmesine yol açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında FP 706 plakalı araç sürücüsü Salih Balıkoğlu tutuklandı.