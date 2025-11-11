Lefkoşa’da 2025 yılı Ocak ayında eski patronunun iş yerine giderek, olay çıkaran, telefonda taciz eden, camlarını kıran ve aracına zarar veren H.İ.Ö. aylar sonra tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık, telefonda taciz, kasti hasar, tecavüzkâr alet taşıma ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 13 Ocak 2025 tarihinde zanlının, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde işletmeciliğini S.B.’nin yaptığı iş yerinin önüne giderek ödemesini almadığı gerekçesiyle S.B.’ye yüksek sesle bağırıp, "benim paramı verin hakkımı yedirmem" diyerek, rahatsızlık yarattığını anlattı.

Polis, zanlının pantolonunun cebinden çıkardığı ve tespit edilemeyen açılıp kapanan bir bıçağı S.B.’ye doğru korkutmak amacıyla salladığını söyledi.

Polis, 15 Ocak tarihinde zanlının S.B.’nin telefonuna “Siz ölümü hak ettiniz, yarın son gününüz; ya hakkımı verirsiniz ya da canınız” şeklinde mesaj göndererek telefonda tacizde bulunduğunu bildirdi. Polis, zanlının 20 Ocak’ta ise S.B.’nin iş yerinin camlarını beton parke taşıyla kırdığını, aynı kişiye ait YP127 plakalı Mercedes marka aracın sol ön camına da parke taşı atarak çizilmesine neden olduğunu, bu suretle toplam 14 bin 400 TL tutarında kasti hasar meydana getirdiğini aktardı.

Zanlının olay yerinden kaçtığını, yapılan incelemede üç adet beton parke taşının emare olarak alındığını belirten polis, zanlının aranan şahıs ilan edilerek hakkında tutuklama emri çıkarıldığını söyledi. Polis, H.İ.Ö.’nün 9 Kasım’da Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını ve ifadesinde tüm suçları kabul ettiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 641 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

