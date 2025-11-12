Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la yaptığı görüşmeler bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “SAFE Aracılığıyla Ortak Silah Sitemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı haberinde Dendias ile Palmas’ın yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma iş birliğiyle ilgili konular yanı sıra savunma sektöründeki ortak programları ele aldıklarını yazdı.

Haberde, Palmas ile Dendias’ın Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Avrupa Birliği’nin SAFE tüzüğü aracılığıyla ileriye götürülecek ortak programlara sahip olmamalarının mümkün olmadığı konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

İki savunma bakanının dün gerçekleştirdikleri görüşmede askeri silah sistemlerin geliştirilmesiyle ilgili belirli alanları masaya yatırdıklarını kaydeden gazete, bunların SAFE programı aracılığıyla ileriye götürülebileceğine işaret etti.

İki ülkenin kurmayları ve teknokratlarının silah sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili belirli alanları hali hazırda ele almaya başladığını yazan gazete, listenin başında “anti-drone system” olarak adlandırılan insansız hava araçlarına karşı bir sistemin geliştirilmesinin bulunduğunu vurguladı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise Dendias’la görüşmesinde yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB Konseyi dönem başkanlığının, Rum-Yunan savunma sanayilerinin güçlenmesi ve sahip oldukları potansiyelleri vurgulamaları açısından “altın bir fırsat” teşkil ettiğini de öne sürdü.

Gazete Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak Hristodulidis’in Dendias’ı karşılaması esnasında yaptığı açıklamaya özetle şöyle yer verdi;

“Savunma ve güvenlik konularını Güney Kıbrıs ve Yunanistan açısından nasıl daha fazla ileriye götürebileceğimizi görmemiz gerekir. Türk işgali ve Türk meydan okumaları göz önüne alındığında aynı zamanda genel anlamda coğrafi olarak özel jeostratejik öneme sahip bölgelerde bulunmamızdan ötürü, bunlar çok önemli alanlardır.”

