Eşyalar bulunamadı

Gazimağusa’da bir oto yıkama servisine girerek çok sayıda eşya çaldıkları iddiasıyla tutuklanan A.A. ve Ç.Ö. isimli zanlılar, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlıların oto yıkamacıdan güneş gözlüğü akü şarj aleti ve spiral gibi eşyalar çaldıkları belirtildi. Çalınan eşyaların bulunmadığı ifade edilerek, 3 gün ek süre talep edildi. Mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verinken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Ekrem Yılmaz, 25 Ekim tarihinde zanlıların söz konusu oto yıkama servisine girerek, iş yerinde muhafaza edilen 100 adet teşbih, 4 adet güneş gözlüğü, birer adet akü şarj aleti, ve spiral çaldıklarını belirtti.

Polis, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı A.A.’nın 6 Kasım, zanlı Ç.Ö.’nün ise 9 Kasım tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, soruşturmanın halen devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade bulunduğunu ve zanlıların olayla bağlantısını netleştirecek bazı bulguların henüz toplanamadığını söyledi. Ayrıca, zanlıların ifadelerinin teyit edilmesi, çalınan eşyaların sahiplerine iadesi ve olayda olası üçüncü şahısların rolünün araştırılması gerektiğini belirten polis, tahkikatın selameti açısından mahkemeden zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.