Davalar Silivri’de görülecek

Diploması iptal edildikten bir gün sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 402 kişi hakkındaki iddianame 237 gün sonra tamamlandı ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek dün öğle saatlerinde basın toplantısı düzenlendi. 105’i tutuklu 402 kişi hakkındaki iddianame 3 bin 900 sayfa ve 7 bölümden oluştu. İddianamede 70’ten fazla “etkin pişmanın” ve gizli tanıkların ifadeleri yer aldı. İmamoğlu, 143 eylemle suçlandı. İmamoğlu’nun 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

Akın Gürlek, “Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor” dedi.

"Suç örgütü" suçlamaları

İddianamenin içeriğinde Ekrem İmamoğlu’nun "suç örgütü kurduğu" ve "bu yapının lideri olduğu" öne sürüldü. Örgütün adı da “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” olarak ifade edildi ve şema şeklinde iddianameye koyuldu. “Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu” ve “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadeleri, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde de yer almıştı.

İddianamede, İmamoğlu dahil 99 kişi "suç örgütü mensubu" olmakla suçlandı. Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'e "örgüt yöneticisi", 92 kişiye ise "örgüt üyesi" denildi.

İmamoğlu'na yönelik "casusluk" soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün, "etkin pişmanlık" kapsamında ifade vermişti.

Belediye Başkanları iddianamede

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan iddianamede, 9 adet eylemden dolayı suçlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da toplam 6 adet eylemden suçlandı. Çalık rüşvet almakla suçlandı.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak nitelendirilen İBB Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun 52 ayrı numaralandırılmış eylemden dolayı suçlandı.

"Örgütün kasası" olmakla suçlanan Adem Soytekin'e de 16 ayrı eylemden suçlama yöneltildi.

Suçlama sayıları

İddianamede "İmamoğlu'nun doğrudan işlediği" öne sürülen suçlar şöyle: