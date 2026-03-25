Fransa ve Güney Kıbrıs ortak tatbikat yaptı

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), deniz kuvvetleri askerlerinin katılımıyla denizden kıyıya müşterek çıkarma tatbikatı yaptı.

Rum basınındaki haberlere göre, iki taraf arasındaki teknik eğitim kapsamında Fransa'ya bağlı deniz kuvvetleri personeli ve Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) katılımıyla düzenlenen tatbikat pazar günü tamamlandı. Tatbikatın yerine ilişkin bilgi ise verilmedi.

Fransız ordusundan yapılan açıklamada, "Faaliyetin, işbirliğini güçlendirmek, birlikte çalışma kabiliyetini artırmak için ortak eğitimler düzenlemek ve kolektif güvenlik için Avrupa müttefikleri arasında dayanışmayı sağlamak için fırsat oldu." değerlendirmesine yer verildi.

Rum basını, tatbikatın, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ile ona refakat eden savaş gemilerinin GKRY açıklarında bulunduğu bir dönemde yapılmasına dikkati çekti.



Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026, 09:51