Personel eğitimli

Birleşik Krallık'ın Type 45 sınıfı destroyeri HMS Dragon'un komutanı Ian Griffin, geminin Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada "son derece gurur duyduğunu" söyledi.

Geminin yakıt ikmali, depolanması, mühimmatının yüklenmesi, hazırlanması ve Doğu Akdeniz'e konuşlandırılmasıyla geçen üç haftanın oldukça yoğun geçtiğini aktaran komutan, ekibinin Kıbrıs'a geçişimiz sırasında görev provası eğitimleri yaparak zorlu bir sınavdan geçtiğini ve bu zorluğun üstesinden başarıyla geldikleri süreci anlattı.

Gemideki denizcilerin kendilerine özgü kararlılıkları, profesyonellikleri ve iyi mizahlarıyla görevlerini yerine getirdiklerini de sözlerine ekleyen komutan, "HMS Dragon'un başardıklarıyla son derece gurur duyuyorum ve ülkemizin bizden yapmamızı istediği her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, Güney Kıbrıs'a giderken gerçekleştirilen eğitim tatbikatlarının hava savunma serileri, üst güverte toplarının ateşlenmesi, hasar kontrolü, yangın söndürme ve ilk yardım, denize düşen kişi tatbikatları ve güvertede uçak kazası senaryosu eğitimi de dahil olmak üzere yoğun gerçekçi senaryolarla başa çıkmayı içerdiğini anlattı.

Bu arada, İngiltere'nin Birinci Deniz Lordu Sir Gwyn Jenkins, HMS Dragon'un hızla hazır hale getirildiğini ve Portsmouth'tan konuşlandırıldığını ve geminin artık Kıbrıs'ı ve daha geniş Doğu Akdeniz'i savunmada tam rolünü oynayacağını söyledi.

Deniz yılanı, 402 km'ye kadar menzilde "yüzlerce" hedefi aynı anda takip edebilen ve insansız hava araçları ve süpersonik füzeler de dahil olmak üzere tehditleri yaklaşık 112 km menzilde etkisiz hale getirebilen, 10 saniyeden kısa sürede sekiz füzeye kadar ateş edebilen bir denizden havaya füze savunma sistemidir.

