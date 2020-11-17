Cezaevine gönderildi

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 17 ayrı paket uyuşturucuyla yakalanan Paul Okoeko hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Söz hakkı verilen zanlı ise “Uyuşturucu satmıyorum, okula kaydım var” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Kaçak yaşam sürüyordu

Soruşturmayı yapan polis, 11 Kasım 2020 tarihinde Paul Okoeko’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını, el çantasında 17 ayrı foil kâğıdında 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde 7 Kasım’da Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 4 bin 500 TL’ye 12 gram olarak uyuşturucu satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının uyuşturucunun bir gramını aranan bir kişiye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 2019 yılı Eylül ayından beri yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlı ise uyuşturucu satmadığını ve okula kaydı olduğunu ileri sürdü.

Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.