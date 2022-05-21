İngiltere’den ithal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen Tampon Operasyonu’nda ele geçirilen 5 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Operasyonda tutuklanan Sefai Sürer, Hakan Yeni, Hüseyin Koç ve Ahmet Gökhan Yazgı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucuyla ilgili yeni detaylar aktarıldı. Zanlılardan Sefai Sürer’in telefonunda yapılan inceleme sonucu 5 buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin İngiltere’den, henüz tespit edilemeyen bir şirket sahibi tarafından gönderildiği tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Hasan Selvili, 17 Mayıs 2022 tarihinde, gümrük dairesi memurları tarafından, büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, ikinci el oto elektrik eşyası satan bir işletmeye gelen konteynır içerisindeki bir karton kutuda, uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldıklarını ve konu adrese gittiklerini anlattı. Polis, yapılan kontrol sonucu, 12 ayrı naylon içerisinde, vakumlanmış şekilde 5 buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve vakumlama makinesi tespit edildiğini açıkladı.

Önemli kanıtlara ulaşıldı

Sefai Sürer’in cep telefonunda, zanlıyı suça bağlayıcı önemli kanıtlar bulunduğunu açıklayan polis, Hüseyin Koç’un da şirket sahibi tarafından yetkilendirildiğini ve şirkete gelen eşyalardan sorumlu olduğunu açıkladı. Polis ayrıca Sefai Sürer, Hakan Yeni ve Hüseyin Koç’un, konteynır açıldığı esnada işletmede olduğunu da belirtti. TIR şoförü Ahmet Gökhan Yazgı’nın, konteynırı işletmeye getirdiğini ve mesele ile bağlantısının araştırıldığını belirten polis, zanlıların tümünden el yazı örneği alındığını, cep telefonlarının inceleneceğini, 3 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 7 ifade daha temin edileceğini belirtti.

Polis, meselenin de ciddiyetine dikkat çekerek mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Şirket gönderdi

Talebe itiraz eden zanlıların avukatları polise sorular yöneltti. Polis savunmanın uyuşturucuyla ilgili sorusu üzerine, uyuşturucu maddenin içerisinde bulunduğu kutunun İngiltere’den bir şirket sahibi tarafından gönderildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti ve itirazları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.