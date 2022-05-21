Polise bilgi vermiyorlar

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen Gökkuşağı Operasyonu’nda ele geçirilen 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri ve 137 adet uyuşturucu hap ile ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda yakalanan

Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chibuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada uyuşturucunun kaynağının, kimlere satış yapıldığının araştırıldığı belirtildi. Zanlıların telefonlarının şifresini vermediği, detaylı inceleme için DATA Şubesi’ne gönderileceği açıklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, aldıkları ihbar üzerine 9 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne’de Gökkuşağı Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında Girne’de ikamet eden Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie’nin evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, evlerde yapılan aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24 bin 765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, soruşturma başlattıklarını ifade eden polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini açıkladı. Polis, ancak parmak izi ve analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını açıkladı.

Polis, zanlıların telefonlarının şifresini vermediğini, detaylı inceleme için DATA Şubesi’ne gönderileceğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, suçla bağlantılı bir kişi daha tespit edildiğini, ele geçirilen maddelerin kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Zanlılarla bağlantısı olan şahsın arandığını belirten polis, 5 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.