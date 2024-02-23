Cezaevine gönderildi

Gönyeli’de gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen, mahkemeye çıkarılınca günlük 50 liraya çalıştığını söyleyen Nijeryalı Kingdom Oloyami, iddialarını kanıtlayamadı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlıyla beraber Lefkoşa Sanayi bölgesinde araştırma yaptı. Ancak zanlı polise çalıştığı iş yerini gösteremeyince iddiaları havada kaldı.

Soruşturmasını tamamlayan polis, zanlıyı cezaevi talebiyle mahkemeye çıkararak, olguları aktardı.

Polis, Kingdom Oloyami’nin 17 Şubat 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yapılan asayiş kontrollerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Kingdom Olayemi’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren,

140 gün, KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Lefkoşa Sanayi bölgesinde bir iş yerinde günlük 50 liraya çalıştığını, mahkemenin bu konuda araştırma yapılmasına yönelik emri üzerine soruşturma yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıyla beraber sanayi bölgesine gittiklerini ancak çalıştığı iş yerini gösteremediğini belirtti. Polis, sanayi esnafıyla konuşulduğunu, zanlının ara ara gelip iş sorduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yerde çalışmadığını aktardıklarını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ülkesine gitmek istediğini ifade etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.