Faciadan dönüldü

Demirhan'da yaya geçidinde TIR’ın iki salon araca çarpması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza, TIR’ın önce yayalara yol vermek için duran araca çarptığı belirtildi.

TIR aracın daha sonra başka bir salona araca çarptığı açıklanırken, kaza sonucu yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda meydana geldi. NB 184 plakalı TIR’la Demirhan'da batı istikametine doğru seyreden Şahin Demir (E-27) dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette ilerleyen araçların o esnada yaya geçidini kullanan bir şahsa yol vermek için yavaşlayan trafiği fark etmeyip, Turgut Bayram (E-42) yönetimindeki JS 894 plakalı jeep aracın arka kısmına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan NB 184 plakalı TIR, önünde aynı istikamete doğru seyreden İslim Kolukıssa (K-6I) yönetimindeki MN 170 plakalı araca da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.