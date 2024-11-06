‘Şartlar’ değişmedi

New York’ta BM Genel Sekreteri’nin organize ettiği yemekli toplantıda yeni sınır kapılarının açılması konusunda uzlaşan liderlerin, bilinen şartlardan geri adım atmadığı iddia edildi.

Rum basınına göre; Türk tarafı sadece Haspolat kapısının açılmasını istiyor. Rum tarafı ise Haspolat^’ın yanı sıra Erenköy veya Piroi (Gaziler) kapısının açılması şartını öne sürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Mia Milia (Haspolat) Tek Başına Açılamaz” başlıklı haberinde Rum kesiminin “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısının tek başına açılamayacağını ifade ederek, bunun başka bir geçiş noktasının açılmasıyla birleştirilmesini istediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta yapılan görüşmede de gerek BM Genel Sekreteri Guterres’e gerek de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Mia Milia’da” (Haspolat) tek başına tek bir sınır kapılması açılmasının söz konusu olmadığını söylediğini öne süren gazete, bunun “Haspolat artı başka bir geçiş noktası” şeklinde olacağını ve bu durumda da Rum kesiminin önerisinin ya “Kokkina” (Erenköy) ya da “Piroi” (Gaziler) bölgesiyle alakalı olduğunu anımsattı.

Gazete Hristodulidis’in bilindiği üzere New York’ta masaya, Lefkoşa surlar içinde yalnızca yayalar için bir geçiş noktası daha açılmasını koyduğunu da anımsattı.

Rum kesiminin müzakerecisi Menelaos Menalau’nun da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Güneş Onar’la yaptığı görüşmelerde bu tezi yinelemeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, Rum kesiminin geçiş noktaları açılması konusunda kesinlikle “tek başına Mia Milia (Haspolat) değil”, “Mia Milia (Haspolat) artı başka bir geçiş noktası” yaklaşımının gerek BM gerek de Türk tarafınca idrak edilmiş göründüğüne işaret etti.