Lefkoşa’da bir casinoda sahte dolar tedavüle süren İsrailli Elad Vishnipolsky hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı "sahte banknot tasarrufu, sahtelenmiş banknotu tedavüle sürme" suçlarından dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Elad Vishnipolsky’nin 15 Ocak 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir casino içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 Dolar'lık banknotu oyun oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM sahtecilik şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Zanlı Elad Vishnipolsky’nin ülkede turist vizesiyle bulunduğunu kaydeden polis, davalarında hazır olması için 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

