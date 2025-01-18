Bir ayda yargı

Gönyeli’de yaşayan 20 yaşındaki öğrenci kızın evine gece yarısı pencereden giriş yapan, fark edilince binadan çıkış yaptığı esnada olay yerine kısa sürede giden polis ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Sabri Aladağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkede ikamet izinsiz durumda olduğu belirtilen zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; zanlının “Bir cürüm işlemek kastıyla konuta girme, mülke tecavüz ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis; 14 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli'de kalan 20 yaşındaki öğrencinin ikametgahının güney cephesine bakan ve kilitsiz vaziyette bulunan sürgülü alüminyum camını açarak içeriye giriş yapıp, mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının olay yerine giden Gönyeli Karakolu ekipleri tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ev sahibinin ifadesinde zanlıyı çantasını açarken gördüğünü söylediğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplamda 56 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Gerekli soruşturma yapıldı

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydeden polis, gerekli ifadelerin alındığını, kameraların temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

