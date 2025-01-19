Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesinin, 4. Etap Tamamlama Projesi dün düzenlenen törenle başladı. Başbakan Üstel, Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin 15 Kasım’da hizmette olacağını söyledi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, Güzelyurt’ta yatırım yapan ve yaşayan herkese teşekkür ederek, bölgeye daha önce üniversite kazandırdıklarını, 2005 yılından beridir uğraştıkları hastaneyi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Özdeş, Güzelyurt’un bir ilçe olduğunu ve hastanenin kazandırılmasının önemine işaret ederek, hastanenin bölgeye kazandırılması için girişim yapan ve tüm eleştirilerine karşı “kendisini utandıran” Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti, teşekkür plaketi sundu. Özdeş, Üstel’in hastaneyi bitireceğine de inanç belirtti.

Özçınar: Güzelyurt’a yatırımlar önemli

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Güzelyurt’ta yatırım yapmanın önemine işaret ederek, yatırım yapan herkese teşekkür etti. Hastanenin tamamlanacağını ve yatırımların süreceğini ifade eden Özçınar, hastanenin vatandaşlar yanında bölgeye ve ülkeye hizmet edeceğini kaydetti.

Dinçyürek: Gerekli tüm adımları attık

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, “Bizim için önemli ve güzel bir gün” diyerek, hastane projesine destek veren herkese teşekkür etti.

Dinçyürek, görevi aldıkları günden, yarım kalan bütün sağlık yatırımlarının tamamlanması, sağlık hizmetine vatandaşların kolay ulaşması, mevcutların iyileştirilmesi ve yasalar konusunda gereken tüm adımları attıklarını belirtti.

Yeni Girne Hastanesinin Nisan ayında bakanlığa teslim edileceğini ifade eden Dinçyürek, Lapta Sağlık Ocağının da mart ayında teslim edileceğini söyledi. Değirmenlik Sağlık Merkezi inşaatının sürdüğünü, Mart Nisan ayında tamamlanacağını ifade eden Dinçyürek, Mart Nisan ayında Maraş Sağlık Merkezinin de tamamlanacağını söyledi.

Pamuklu hastanesinin ihale aşamasında olduğunu ifade eden Dinçyürek, Güzelyurt Hastanesinin tamamlanması için adım attıklarını ve bir yılda tamamlanacağını belirtti.

Üstel: Bölgede tüm ihtiyaçları sırayla bir bir yerine getireceğiz

Başbakan Ünal Üstel de, böyle güzel bir günde, güzel bir müjde ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üstel, hükümete geldikleri ilk günden bugüne halka verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini, bugün de uzun zamandır beklenen hastanenin tamamlanması için adım attıklarını vurguladı. Tüm yarım kalan işleri de bitirmek için halka söz verdiklerini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkıları ve destekleriyle bu sözleri yerine getirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

2005 yılından beridir Güzelyurt Hastanesi için girişimlerin sürdüğünü ve şimdi de tamamlanması için gerekli adımların atıldığını ifade eden Üstel, “Hastaneyi söz verdiğimiz günden daha erken bitireceğiz, bir seneyi kabul etmeyeceğiz” dedi. Başbakan Ünal Üstel, törede, hastanenin yapımını üstlenen Aşan Group şirketi yetkilisini kürsüye çağırarak, hastanenin “15 Kasım’da kapılarını açacağı” sözünü aldı ve “şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Öztürkler: Bölge için önemli

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, Güzelyurt’ta bu günü yaşamanın önemine işaret ederek, şu an en büyük duyguları yaşadığını söyledi. Öztürkler, Güzelyurt için hastanenin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bölge adına Başbakan Üstel’e, Türkiye ile işbirliği ve sağlık yatırımlarının ülkeye kazandırılması amacıyla yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tatar: Girişimler hep sürdü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, uzun zamandır siyasette olan biri olarak Güzelyurt’ta yaşananların hep hatıralarında olduğunu, Güzelyurt Hastanesinin tamamlanmasının geciktiğini ancak tamamlanması için girişimlerin hep sürdüğünü anlattı.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025, 09:34