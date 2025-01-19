Yeşil Hat ticaretinin avantajlarını tanıtmak ve girişimciler için yeni imkanlar yaratmak amacıyla Yeşil Hat Ticareti Haftası düzenleniyor.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, AB One Shop Hizmet Noktası ile ortaklaşa yürütülecek ”Yeşil Hat Ticaret Haftası” etkinlikleri 20-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

AB Bilgi Merkezi ile AB One Stop Shop Hizmet Noktası’nın başta genç girişimciler olmak üzere iş dünyasının Yeşil Hat ticaretinin ekonomik faydalarına ilişkin bilgilendirilmesini hedefleyen etkinliğin açılışı 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Ledra Palace Otel’de yer alacak etkinlik saat 16.30’da başlayacak.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle işletmeler, sanayi ve ticaret oda üyeleri ile ilgili taraflar bir araya getirilerek katılımcılara, ticaret ve iş birliği alanında yeni imkânları keşfetme zemini sunulacak.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Hat ticaretine devam eden desteği de vurgulanacak etkinliklerde Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında geçmişte uygulanan ve gelecekte de uygulanmaya devam edecek AB destekli girişimlerin ana hatları sunulacak.

Etkinlik takvimi

Pazartesi günü düzenlenecek açılış etkinliğinde konuşmalar ve sunumlar yapılacak. Etkinlikte ayrıca, AB One Stop Shop Hizmet Noktası’nın yeni web sayfasının tanıtımı ve resepsiyon da olacak.

21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günleri bilgilendirme oturumları düzenlenecek.

21 Ocak Salı günkü oturumlar Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 22 Ocak Çarşamba günküler ise Gaziveren’de bulunan Aphrodite Beachfront Hotel’de yer alacak. İşletmelerin Yeşil Hat ticaretiyle ilgili araçları etkin biçimde anlamaları ve kullanmalarını sağlamak üzere düzenlenen bu oturumlar, iki toplum arasında iş ortaklıklarının kurulmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

“Ticaret Fırsatları Toplantısı ve Kapanış Resepsiyonu” ise 24 Ocak Cuma günü, Garage/Derinya’da düzenlenecek. Deneyimli işletmeleri genç girişimciler ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturacak etkinlik Yeşil Hat ticaretinin adanın ekonomik gelişimindeki önemli rolünü ortaya koyacak bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında, 2025 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'nin başvuru süreçleri ve kriterleri hakkında bir sunum ve genel değerlendirme de yapılacak.

Yeşil Hat Ticareti Haftası hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliklere kayıt için https://linktr.ee/abbilgimerkezi ve https://www.abbilgi.eu adresleri ziyaret edilebilir.