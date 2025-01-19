Güven yitirdi

Lefkoşa’daki oto galeri sahibi Onur Aksaç, 2024 yılı Haziran ayında 2009 model bir aracı 2013 model olarak gösterip, sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Sigorta poliçesine de aracın modelini 2013 yazarak sahteleyen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 'evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, dolandırıcılık' suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2024 yılı Haziran ayı içerisinde işletmeciliğini yaptığı Onaks Oto Galeri adına kayıtlı MF 759 plakalı 2009 model Mazda Demio marka aracı dolandırmak kastı ile E. S.' ye 2013 model olarak söyleyip 8 bin 500 Sterlin’e sattığını söyledi.

Polis, zanlının yine aynı tarihte acenteciliğini yaptığı Kıbrıs Sigorta şirketinden trafik sigorta poliçesine MF 759 plakalı aracın model yılını 2013 yazarak sahteleyip E.S’ye göndererek tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, meselenin 17 Ocak 2025 tarihinde bildirildiğini, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının iş yerinde yapılan aramada sahte poliçeyi düzenlediğini beyan ettiği bir adet HP marka dizüstü bilgisayar bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının düzenlemiş olduğu sahte trafik poliçesini Whatsapp hattı üzerinden müştekiye gönderdiği cep telefonunun emare alındığını söyledi. Polis, telefonun içerisinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve aranan emarelerin olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

