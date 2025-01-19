Mücadelesi anlatıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 13. yılında İstanbul’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.

Kıbrıs Platformu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin Beylikdüzü Belediyesi’yle iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Denktaş’ın bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı, liderlik vizyonu ve Kıbrıs Türk halkı için yaptığı fedakarlıklar anlatıldı.

Önemli isimler katıldı

Türkan Şoray, Ediz Hun, Tamer Levent ve gazeteci-yazar Nur Batur gibi önemli isimlerin katıldığı gecede, anılar paylaşıldı. Gecenin moderatörlüğünü televizyoncu Gülgün Feyman Budak üstlenirken, Nur Batur, Yeniden Yaşasaydım isimli kitabından Denktaş’ın hayatına dair perspektifler sunan anılarını paylaştı.

Verilen bilgiye göre, Türkan Şoray ve Ediz Hun’un, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan iki ay önce gerçekleştirdikleri Kıbrıs ziyareti ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda şehit askerlerle çekilen fotoğrafları da gecede gösterildi ve bu askerlerin aileleriyle ve gazilerle buluşma anları, salonda duygu yüklü anlara sahne oldu.

Mükemmel bir insandı

Ediz Hun, “Sevgili Türkan Şoray ile birlikte 50 yıl önce Kıbrıs’a gittik. Rauf Bey mükemmel bir insandı, esprili ve anlatımıyla unutulmaz hikâyelere sahipti. Büyük insanı saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Türkan Şoray ise “Denktaş, Kıbrıs davasına ömrünü adamış çok değerli bir devlet adamıydı. Onunla dostluğumuz unutulmazdı, kendisini rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Anılar paylaşıldı

Gazeteci-yazar Nur Batur, Denktaş’ın bilinmeyen yönlerini ve hayatındaki derin izleri anlatırken, ünlü oyuncu Tamer Levent de Rauf Denktaş’la anılarını izleyicilerle paylaştı.

Programa KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Konsolos Ülkü Alemdar ve KKTC Konsolosluk personeli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Zehra Bilge Eray ve yönetim kurulu da katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın ev sahipliğindeki etkinlikte, Denktaş’ın kararlılığı ve azmi, genç nesillere aktarılacak ölümsüz bir miras olarak vurgulandı.

Programın sonunda konuşan organizasyon başkanı ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı önemi “Rauf Denktaş sadece bir lider değil, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ruhunun sembolüdür. Onun mücadelesi bizlere ilham olmaya devam ediyor. Aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve kendisini hiçbir zaman unutmayacağımızı vurguluyoruz.” şeklinde ifade etti.

