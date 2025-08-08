Nelson teminatla serbest

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Nijerya uyruklu Emeka Nelson Ike ve Abdal Mannan Umar Faruk yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Faruk 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, Ike teminatla serbest bırakıldı.

Zanlı Faruk’un 28 gramlık paketler halinde uyuşturucu satışı yaparak, kazanç elde edeceğini ve paket başına 60 dolar alacağını itiraf ettiği açıklandı.

Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyona ilişkin detayları aktaran polis; 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Hamitköy’de Emeka Nelson Ike yönetimindeki LA 836 plakalı aracın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurulduğunu belirtti.

Polis; araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, şoför kapısı tutma kolunda foil kağıdına sarılı üç ayrı paket içinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis; Emeka Nelson Ike’nin ifadesinde uyuşturucuyu, Abdal Mannan Umar Faruk’tan alıp onun yönlendireceği bir kişiye teslim etmek üzere yola çıktığını itiraf ettiğini belirtti. Polis; aynı gün Faruk’un Küçük Kaymaklı’daki evinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Salles yönlendirdi

Polis; zanlı Faruk’un ikametgahında yapılan aramada, yatak odasındaki masa üzerinde iki ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 45 gram hintkeneviri daha bulunduğunu söyledi. Polis; zanlının sorgusunda uyuşturucuları 21 Temmuz’da Lefkoşa’da “Salles” isimli Nijeryalı bir şahıstan toplam 140 gram olarak satın aldığını; 28 gramlık paketler halinde satış yapacağını ve her paketten 60 dolar kazanç elde edeceğini, ödemeyi de satışların ardından Salles’ten alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis; 29 Temmuz’da Faruk’un evinde gerçekleştirilen ikinci aramada ise 14 paket halinde 15 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, Faruk’un ülkede kaçak olarak bulunduğunu, İke’nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlı Faruk’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme; zanlı İke’nin 70 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

