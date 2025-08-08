Sanayi bölgesinin çehresi değişiyor

Hamit ER

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde 2 Ağustos’ta başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bölgedeki yol ve kaldırımları işgal eden hurda araç-lar tek tek kaldırılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Lefkoşa Polis Müdürlüğü, LTB Zabıta ve Temizlik Şubeleri ile Sanayi Dairesi iş birliğinde yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 130’dan fazla hurda aracın bölgeden çekiciler yardımıyla kaldırı-larak güvenli bir alana taşındığı bildirildi. Uzun süredir terk edilmiş halde bulunan ve kaldırımları işgal eden araçların çevre kirliliğine neden olduğu, ayrıca yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilediği ifade edil-di.

Belediye ekipleri, hurda araçların ve diğer atık malzemelerin tamamen temizlenene kadar çalışmaların aralıksız süreceğini açıkladı. Yetkililer, çevre düzenlemesi ve kamu sağlığı açısından yapılan bu çalışma-ların, bölge esnafı ve halkı açısından önem taşıdığını vurguladı.

