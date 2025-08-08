Özersay: Sahte diploma skandalı yanı başımızda

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta yaşanan sahte diploma olayını değerlendirdi. “Sahte diploma skandalı yanı başımızda” diyen Özersay, Rum Yönetimi eski Başkanı Nicos Anastasiades döneminde sivil toplum ve gönüllülük komiseri olarak atanan kişinin 2025 yılı Nisan ayında hem lise hem de üniversite diplomalarının sahte olduğunu mahkeme önünde kabul ettiğini belirtti.

Özersay, bu kişinin sahte diplomayı bilerek tedavüle sürdüğü için en fazla 5 yıl hapis cezası almasının beklendiğini ifade etti.

Özersay, Rum tarafında yargının bu konuda hızlı ve kararlı davrandığını vurgulayarak, “Bizde ise aynı olay hem Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde hem de Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüncemede. Üstelik koruma ve kollama girişimleri de yaşanıyor. Bu durum, halkın adalete olan güvenini zedeliyor” dedi.

Siyasi ve bürokratik yolsuzluklarla mücadelede kararlılık çağrısı yapan Özersay, “Darısı bizimkilerin başına” diyerek, Kuzey Kıbrıs’ta da benzer olayların ortaya çıkarılması ve adaletin tam olarak işlemesi gerektiğinin altını çizdi.

