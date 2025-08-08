Komiser hapis yatacak

Suna ERDEN

Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde patlak veren ‘sahte diploma’ skandalı yüzünden Kuzey Kıbrıs uzun bir süreden beri gündemden düşmüyor. Üniversitenin direktörü Serdal Gündüz, asistan Berk Özbek ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard aylardan beri cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Üniversitenin 600’den fazla kişiye sahte diploma verdiği yönünde itiraflar olduğu halde, mali polisin konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor.

Güzelyurt’taki üniversitenin sahte diploma skandalında bazı milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da adı geçiyor.

Türkiye’de ise sahte diploma olayı halı yıkayıcısı Volkan Uçak’ın psikolog olarak çok sayıda kişiyi dolandırmasıyla patlak verdi. Uçak skandalının ardından çok sayıda siyasetçinin de sahte diplomalı olduğu iddia ediliyor.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin ardından bu kez Güney Kıbrıs’ın ‘Gönüllülük Komiseri’ Yiannis Yiannakis’in gerek lise gerekse üniversite diplomasının sahte olduğu açıklandı. Yiannakis’in sahte diplomayı San Diego’dan aldığı belirtilirken, yürürlükteki yasaya göre en az 5 yıl hapislik alacağı belirtiliyor.

Tedavüle sunduğu için suçlanıyor

Güney Kıbrıs’taki Philenews haber sitesinde yer alan habere göre; Yiannaki, sahte diplomayı tedavüle sunduğu ve bunu itiraf ettiği için yargılanıyor. Mahkemede verilen ifadelerde, eski Gönüllülük Komiseri’nin aslında inşaat mühendisliği okumadığı, yalnızca birkaç sınıfa katıldığı ve bu derslerin de birkaç yıl süren tek bir döneme yayıldığı belirtildi.

1989 sonbaharında bir jeoloji dersine katıldı, 1990 yılında ise ‘Disiplin’, ‘Mizah Psikolojisi’ ve ‘Hollywood Hapiste’ adlı üç derse devam etti.

Yiannaki, görevden uzaklaştırılmış olmasına rağmen halen Gençlik Örgütü’nde çalışan olarak kayıtlı bulunuyor.

1995 yılında Gençlik Örgütü’nde yardımcı pozisyonu için başvuran 66 aday arasında yer aldı ve San Diego Üniversitesi mezunu olduğunu, 1992’de inşaat mühendisliği diplomasını tamamladığını yanlış beyan ettiği özgeçmişini sundu. Sanık, yedek aday olarak seçildi ve 1996 yılında iki yıllık süreyle işe alındı.

Yiannaki’ye verilebilecek azami cezanın 8 yıl olduğu belirtiliyor.

KKTC’de 26 üniversite

Kuzey Kıbrıs'ta 20’si yerel, 6'sı yurt dışı merkezli olmak üzere toplam 26 üniversite, bir tane de meslek yüksekokulu bulunuyor. Yani toplamda 27 yükseköğrenim kurumu faaliyet gösteriyor.

Aktif lisans ve/veya lisansüstü diploma veren üniversiteler

1. Ada Kent Üniversitesi

2. Akdeniz Karpaz Üniversitesi

3. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

4. Atatürk Öğretmen Akademisi

5. Doğu Akdeniz Üniversitesi

6. Dünya Barış Üniversitesi

7. Girne Amerikan Üniversitesi

8. Girne Üniversitesi

9. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

10. Kıbrıs Batı Üniversitesi

11. Kıbrıs İlim Üniversitesi

12. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

13. Lefke Avrupa Üniversitesi

14. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi

15. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi

16. Rauf Denktaş Üniversitesi

17. Uluslararası Final Üniversitesi

18. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

19. Yakın Doğu Üniversitesi

20. Uluslararası Alasia Üniversitesi

Meslek Yüksek Okulu

1- Uluslararası İşletmecilik Meslek Okulu

Yurt dışı merkezli üniversiteler (KKTC Kampüsü olanlar)

1- Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü

2- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü

3- Batı İskoçya Üniversitesi, Kıbrıs

4- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

5- İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri

6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü

Henüz eğitime başlamamış üniversiteler

1- Kıbrıs Metropolitan Üniversitesi

2- Avrupa Liderlik Üniversitesi

3- Akacan Üniversitesi

4- Akacan Teknik Üniversitesi

5-. Lefkoşa Merkez Üniversitesi

6- Uluslararası Aydın Üniversitesi

7- 15 Temmuz Üniversitesi

8- Erkman Üniversitesi

9- Nobelyum Üniversitesi

10- Kıbrıs Milenyum Üniversitesi

11- Mesarya Teknik Üniversitesi

12- Kıbrıs Yenikent Üniversitesi

13- Kıbrıs Yükselen Üniversitesi

Sadece ön lisans veya hazırlık seviyesinde diploma veren kurumlar

1-Öngel Kozmetoloji Koleji

2- Polis Okulu Müdürlüğü

Türkiye’de 208 üniversite

Türkiye'de toplam 208 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin 129'u devlet üniversitesi, 75'i vakıf (özel) üniversitesi ve 4'ü de vakıf meslek yüksekokulu olarak faaliyet gösteriyor.

129 devlet üniversitesinin 11’i teknik üniversite, 2’si güzel sanatlar üniversitesi ve bir tanesi yüksek teknoloji enstitüsü. Bunun yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi var.