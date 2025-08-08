Diploma bolluğu var

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz yıl ortaya çıkan sahte diploma skandalının bir benzeri şu sıralar Türkiye’de yaşanırken, vatandaşlar bu tür olayların aslında uzun süredir var olduğunu ancak yeni yeni gün yüzüne çıktığını belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, sahte diplomalarla profesörlük, doktorluk ve mühendislik gibi unvanların alındığını dile getirerek, sahtekarlığın yaygın hale geldiğine dikkat çekti. Üniversitelerde denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını vurgulayan vatandaşlar, daha sıkı kontroller yapılması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, “Kim bilir kaç kişinin diploması sahtedir, daha ortaya çıkmayan çok kişi olabilir” sözleriyle endişelerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Kamil Bilkaya

“Eğer bir ülkede sahte diploma çoğalıyorsa o zaman sahte profesör de vardır. Sahte diploma olayları 20 yıl önce Türkiye’den başladı, buraya ulaştı. Türk milleti olarak çok kötü durumdayız. Her yanımız sahtekarlıkla doldu.”

Murat Kömürcü

“İnsanlar çalıntı makalelerle profesörlük unvanı alıyor. Şeker dağıtır gibi sahte diploma veriliyor. Paranız varsa her kapı açılıyor. Bu olayların nedeni denetimsiz özel üniversitelerdir. Parayı basan diploma alıyor. Ahlak, dürüstlük olayınca bu tür olaylar yaşanıyor. Sahte diploma olayı yeni değil, yıllardır var ancak yeni ortaya çıktı.”

Sergül Gülah

“Sahte diploma yıllardır veriliyor ama yeni yeni ortaya çıktı. Daha önce neden araştırmadılar neden denetim yapamadılar. Bunun cevabını versinler.”

Ahmet Fidan

“Sahte diplomayla herkes profesör olabilir. Diplomaları araştırsalar belki çoğu sahte çıkar. Belki siyasilerin de diploması sahtedir. Parası olan demek ki sahte diploma sahibi olabiliyor. O zaman herkes diploma alsın, duvarına assın.”

Leyla Sezginer

“Yaklaşık 40 yıl önce üniversite okudum. Bizim zamanımızda sahte diploma yoktur. Son yıllarda ortaya çıktı. İnsan kime güveneceğini bilmiyor.”

Özen Denizalp

“Bir ara bizim ülkemizde de sahte diploma olayı patlak vermişti. Ancak yetkililer sahte diplomalarla ilgili yeterli açıklama yapmadılar.”

Yusuf Horuz

“İnsanlar o kadar sahtekar ve dolandırıcı oldu ki kimseye güven kalmadı. Gerçi sahtekarlıkları üst düzeydekiler yapıyorsa halk ne yapsın. Türkiye ve Kıbrıs da sahtekarlıklara göz yumuyor. Sıkıntı öncelikle bürokratlarda başlıyor, halka iniyor.”

Hüseyin Yazıcı

“Sahte diploma olayı önce burada patlak verdi, şimdi Türkiye’de ayyuka çıktı. Nedense seçim zamanı yaklaştı, bu tür olaylar yine gündeme geldi.”

Mustafa Talay

“Sahte diploma Türkiye’de vardı, burada da var. Belirli kurumlarda çalışanlar görevini kötüye kullanarak, bu tür olaylara çanak tutuyorlar. Sahte diplomalı doktorlara gidenler sakat kaldı.”

Hasan Turhan

“Türkiye’de sahte psikolog tutuklandı, burada daha önce bazı isimler tutuklandı. Ancak bana göre daha ortaya çıkmayan birçok sahte diploma var.”