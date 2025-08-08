Maddi zarar oluştu

Lefkoşa’da Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde, elektrikli şofbenin ısıtıcı düğmesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; yangın, atölyede bulunan elektrikli şofbenin ısıtıcı düğmesinin kısa devre yapması sonucu çıktı. Olayda, 4 gözlü plastik raf ve üzerinde bulunan 4 karton kutu içerisindeki plastik dolap ayakları ile yaklaşık 20 adet dolap süpürgeliği yanarak zarar gördü. Ayrıca, atölyeye ait bina duvarları da islenerek hasar aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

