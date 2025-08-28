Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen törende, Türki-ye’nin savunma sanayisindeki son gelişmelerini ve Çelik Kubbe sisteminin teslimatını değerlendirdi. Erdoğan, yerli ve milli sistemlerle Türkiye’nin hava savunmasında artık farklı bir klasmana yükseleceği-ni vurgularken, savunma sanayisinde yapılan yatırımların ülkenin stratejik gücüne ve ekonomik bü-yümesine katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan,” İlk olarak 460 milyon dolar değerinde, dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza ka-zandırıyoruz”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töre-ni'nde konuştu.

Erdoğan, şirket bünyesinde emek veren, ter döken yöneticisinden mühendisine ASELSAN ailesine de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“İlk olarak 460 milyon dolar değerinde, dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan olu-şan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Çünkü kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, açık ve net söylüyorum, mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz.

Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir. Bu anlayışla, gerekli adımların öncesinde atmaya başladığımız bu inşa ve ihya siste-mi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen ciddi yol aldık.”

Salona gelmeden önce sistemleri yerinde görme ve inceleme fırsatı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum." diye konuştu.

Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 aracın ülkenin hava savunmasında bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, üç adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 aracın caydırıcılığının orta menzilde daha da güçlendirileceğinin altını çizdi.

Tek seferde yapılan en büyük yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KORKUT hava savunma sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözü-müz ve kulağımız olarak görev yapacak. Yedi adet PUHU ve iki adet REDET elektronik harp sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Elbette bura-da durmayacak; daha fazla sayıda sistemi yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazan-dırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Burası ayrıca Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir. ASELSAN, savunma sanayimizin adeta kalbi durumunda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir vizyonla 900 futbol sahasından daha büyük, 6 bin 500 dönümlük bir alanı ASELSAN'a tahsis ettik."

