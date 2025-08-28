Latin rüzgarı esti

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) düzenlediği Akustik Sahne konserleri, 26 Ağustos 2025 tarihinde Lefkeliler Hanı'nda gerçekleşen Latin Trio konseriyle sona erdi.

Etkinlik, başkent Lefkoşa'nın tarihi atmosferinde, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Saat 20.00'de başlayan konser, LBO Latin Trio'nun enerjik performansıyla dinleyicileri büyüledi.

Latin müziğinin ritimleri ve melodileri, tarihi Lefkeliler Hanı'nın taş duvarları arasında yankılandı. Konser, LTB Akustik Sahne konserleri serisinin final etkinliği olarak büyük ilgi gördü.

LTB Akustik Sahne konserleri, Lefkoşa'nın kültürel yaşamına katkı sağlayarak, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.